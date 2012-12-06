Капіталізація Apple за середу скоротилася на 35 млрд дол.

Капіталізація американської корпорації Apple скоротилася за середу, 5 грудня, майже на 35 млрд дол. і за підсумками торгової сесії становить тепер 506,85 млрд дол., повідомляє Reuters.

Це найзначніший спад для акцій Apple за один день з 2008 року.

Ціна одного цінного паперу компанії тепер становить 538,79 дол., знизившись таким чином на 6,4%. Всього ж із вересня капіталізація Apple впала більш ніж на 20%.

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