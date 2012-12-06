Верховна Рада узаконила оподаткування операцій з цінними паперами

Верховна Рада Україна прийняла Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків і зборів».

Як передає кореспондент УНІАН, за цей закон проголосували 234 народних депутата при 226, необхідних для ухвалення рішення.

Перед голосуванням автор законопроекту народний депутат Віталій Хомутиннік заявив, що до проекту закону було запропоновано 136 поправок, з яких враховано 61 поправку.

Як повідомляв УНІАН, у першому читанні законопроект №11285 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків і зборів» було прийнято 20 листопада. Згідно з документом, облік загального фінансового результату з операцій торгівлі цінними паперами ведеться платником податків окремо від інших доходів і витрат. При цьому платник податку визначає фінансовий результат за операціями з цінними паперами, які перебувають в обігу на фондовій біржі, окремо від фінансового результату за операціями з цінними паперами, які не перебувають в обігу на фондовій біржі. Фінансовий результат від продажу (відчуження, погашення) цінних паперів визначається окремо за кожною операцією як різниця між доходами, одержаними (нарахованими) від такого відчуження, і ціною купівлі цих цінних паперів.

Цінні папери і деривативи, згідно із законопроектом, вважаються такими, що перебувають в обігу на фондовій біржі, якщо цінні папери допущені до обігу хоч би на одній фондовій біржі з переліку, визначеного Національною комісією з цінних паперів і фондового ринку; якщо інформація про ціну цінних паперів і деривативів публікується в ЗМІ і може бути надана фондовою біржею будь-якій зацікавленій особі впродовж трьох років після здійснення операції з такими паперами; якщо за цінними паперами розраховується біржовий курс або ринкове котирування відповідно до умов, встановлених Нацкомісією з цінних паперів і фондового ринку.

Разом з тим, якщо за результатами звітного періоду загальна сума збитків з операцій з цінними паперами в обігу на фондовій біржі перевищує загальну суму прибутку від таких операцій за кожним видом цінних паперів, то сума перевищення переноситься на наступні звітні періоди до повного погашення. Збитки від операцій з цінними паперами, які не перебувають в обігу на фондовому ринку, також переносяться на майбутні періоди, але не більш як на три роки з моменту отримання збитків.

Якщо прибуток від операцій з цінними паперами, які перебувають в обігу на фондовій біржі, перевищує збитки, то сума перевищення вноситься до доходів за цими операціями і оподатковується за ставкою 10%. Аналогічний механізм застосовується до показника прибутку при операціях з цінними паперами, які не перебувають в обігу.

Згідно із законопроектом, доходи, одержані від операцій з цінними паперами, які перебувають в обігу, не можуть бути зменшені на суму витрат або збитків від операцій з цінними паперами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі, і навпаки.

Як сказано в законопроекті, згадані норми не застосовуються до платника податків – емітента цінних паперів у частині розміщення, погашення, викупу, конвертації і повторного їх продажу. Крім того, ці норми не поширюються на операції з корпоративними правами, фінансовий результат яких розраховується за правилами бухгалтерського обліку, а також на операції з купівлі-продажу цінних паперів із зобов'язанням їх зворотного продажу і на операції з деривативами.

Операції з конвертації цінних паперів, згідно із законопроектом, не оподатковуються.

Первинними документами підтвердження доходів і витрат з операцій з цінними паперами і деривативами вважають оригінали біржових звітів (для торговців цінними паперами – учасників фондових бірж), торгові звіти, що формуються на основі біржових відповідей і договорів з торговцями (для платників податків і клієнтів торговців цінними паперами).