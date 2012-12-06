Нові податкові правила на ринку цінних паперів залучать до бюджету 2013 року ще 6 млрд грн - ДПСУ

Нові правила оподаткування операцій із цінними паперами та деривативами, які запровадять в Україні після ухвалення Верховною Радою відповідного закону, дозволять створити прозорий ринок цінних паперів, що, зі свого боку, призведе до збільшення надходжень до державного бюджету 2013 року на 6 млрд грн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Державної податкової служби України з посиланням на коментар глави ДПСУ Олександра Клименка.

"Нові правила оподаткування операцій із цінними паперами та деривативами дозволять наблизити облік загального фінансового результату за вказаними операціями до стандартів бухгалтерського обліку та сприятимуть створенню в Україні прозорого та інвестиційно привабливого цінно-паперового ринку", - цитує прес-служба О.Клименко.

"Відрахування до бюджету раніше становили 152 млн грн податку на прибуток. Перехід до прозорих правил ціноутворення та обліку операцій із цінними паперами дозволить залучити до бюджету, за попередніми оцінками, приблизно в 40 разів більше надходжень", - сказано в повідомленні прес-служби.

Крім того, О.Клименко наголосив, що ініціативи Мінфіну та ДПСУ, які знайшли своє відображення в законах «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подальшого вдосконалення адміністрування податків і зборів», були погоджені з представниками ринку.

«При внесенні пропозицій щодо запровадження податку з обороту за операціями з цінними паперами проаналізовано і враховано звітність усіх основних учасників фондового ринку, зокрема основних інвесторів, які проводять операції з інвестування через цінні папери. У розробці законодавчої ініціативи у складі робочої групи брали активну участь представники НКЦПФР, НБУ, бізнесу, а також саморегульовані організації, що представляють інтереси різних фінансових і інвестиційних ринків, пропозиції яких були максимально враховані в тій редакції законопроекту, яку погодив парламент у другому читанні», - зазначив голова ДПСУ.

Зокрема, за пропозицією представників бізнесу податок з обороту за операціями з усіма позабіржовими паперами зменшено з 3% до 1,5%, за операціями з біржовими цінними паперами при нульовій ставці податку на оборот також передбачено зниження податку на прибуток до 10%.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня п.р. Верховна Рада запровадила спецподаток на відчуження цінних паперів і операції з деривативами, схваливши зміни до Податкового кодексу щодо подальшого вдосконалення адміністрування податків і зборів (№ 11285).

Відповідно до закону, облік загального фінансового результату за операціями торгівлі цінними паперами ведеться платником податку окремо від інших доходів і витрат. До того ж платник податку визначає фінансовий результат за операціями з цінними паперами, що перебувають в обороті на фондовій біржі, окремо від фінансового результату за операціями з цінними паперами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі. Фінансовий результат від продажу (відчуження, погашення) цінних паперів визначається окремо за кожною операцією як різниця між доходами, отриманими (нарахованими) від такого відчуження, і ціною купівлі цих цінних паперів.