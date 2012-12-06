Зміна рейтингів України не вплине на ціни її фінансових інструментів - експерт

Зміна рейтингів України не матиме суттєвого впливу на ціни суверенних фінансових інструментів, а також інструментів українських емітентів.

Таку думку в коментарі агентству УНІАН висловив трейдер ІК "Трійка Діалог Україна" Дмитро Сидоров.

На його думку, останні 2-3 роки рейтинги, присвоєні міжнародними рейтинговими агентствами, складно вважати об'єктивними, оскільки вони «скоріше відображають реакцію на політичні новини, ніж об'єктивну оцінку фінансової стійкості».

«Стосовно ринків, що розвиваються, такі як Україна, рейтингові агентства значно запізнюються, і зміни рейтингу більше відображають події та ризики, які вже оцінені і враховані ринком, тому їхній вплив на ціни фінансових інструментів - мінімальний», - зазначив Д.Сидор.

Експерт упевнений, що зміна рейтингу України не матиме значного впливу ні на внутрішній ринок, ні на зовнішні ринки, де торгуються фінансові інструменти України та українських емітентів.

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service знизило рейтинг державних облігацій України до «B3» з «B2», прогноз - «негативний».

Зниження рейтингу обумовлено погіршенням оцінки Moody's інституційної сили України, браком зовнішньої ліквідності, що підвищує ризики для національної валюти, більш широкою фінансовою та економічною кризою, а також відносно слабкими економічними прогнозами для України.

Moody's також знизило межу рейтингу країни для боргових зобов'язань України в іноземній валюті до «B3» з «B1».

Раніше міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло єврооблігаціям України на суму 1,25 млрд дол. з погашенням 28 листопада 2022 рейтинг «B».