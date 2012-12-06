ДІУ 28 грудня почне розміщення іпотечних облігацій на 500 млн грн

Державна іпотечна установа (ДІУ) 28 грудня 2012 року почне розміщення іпотечних облігацій на 500 млн грн, повідомили в установі в системі розкриття інформації НКЦПФР.

Згідно з повідомленням, таке рішення ухвалене наглядовою радою ДІУ 5 грудня 2012 року.

Звичайні іпотечні облігації в кількості 5 тис. штук номінальною вартістю 100 тис. грн кожна випускатимуться однією серією «Н» у бездокументній формі шляхом відкритого продажу серед інвесторів - юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів.

Розміщення облігацій здійснюється емітентом самостійно через організаторів торгівлі - ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» (Дніпропетровськ) і ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (Київ).

Дата завершення розміщення облігацій - 27 грудня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, Державна іпотечна установа 10 грудня починає випуск облігацій на суму 2 млрд грн під державну гарантію.

Державна іпотечна установа планувала до грудня цього року випустити іпотечні облігації на 500 млн грн і корпоративні облігації на 2 млрд грн.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету Міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, одержаних від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами надається 100% державна гарантія.