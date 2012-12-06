Українські ринки практично не відреагують на рішення Moody's - експерт

Зниження рейтинговим агентством Moody's суверенного рейтингу України на одну сходинку радикально не вплине на ставлення іноземних інвесторів до України, оскільки багато з них вже враховують згадані агентством ризики, проте можливе подальше зниження рейтингу країни буде сприйнято інвесторами негативно.

Так прокоментувала рішення Moody's головний економіст Dragon Capital Олена Білан.

"Так, здатність України рефінансувати свої зовнішні зобов'язання вже досить давно залежить від ситуації на зовнішніх кредитних ринках", - зазначила економіст. Відповідно до її прогнозу, як і нещодавно у випадку з Угорщиною, рейтинг якої був знижений агентством S & P на одну сходинку до рівня BB, українські ринки практично не відреагують на рішення Moody's.

О.Білан також зазначила, що агентство S & P може наслідувати приклад Moody's і знизити рейтинг України з поточного рівня В+, який тепер опинився на дві сходинки вище рейтингу Moody's. За її словами, зниження рейтингу на одну сходинку також надасть обмежений вплив на ринок. Однак, як зазначила О.Білан, перегляд рейтингу відразу на декілька сходинок або подальше пониження рейтингів України агентством Moody's, про який воно попередило у своєму релізі, скоріше за все, будуть сприйняті ринками негативно і можуть спровокувати підвищення прибутковості суверенних єврооблігацій. "Щоб цього не сталося, Україні потрібно якомога швидше домовитися з МВФ про нову програму кредитування", - додала економіст.

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service знизило рейтинг державних облігацій України до «B3» з «B2», прогноз - «негативний».

Зниження рейтингу обумовлено погіршенням оцінки Moody's інституційної сили України, браком зовнішньої ліквідності, що підвищує ризики для національної валюти, більш широкою фінансовою та економічною кризою, а також відносно слабкими економічними прогнозами для України.

Moody's також знизило стелю рейтингу країни для боргових зобов'язань України в іноземній валюті до «B3» з «B1».