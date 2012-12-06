Індекс Української біржі в четвер виріс на 1,68%, ПФТС - на 0,93%
19:17, 06 грудня 2012Фондовий ринок
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Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 6 грудня, підвищився на 1,68% - до 920,03 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.
Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 49,5 млн грн, з них на фондовому ринку - 23 млн грн, на строковому ринку - 26,5 млн грн.
Лідером підвищення серед акцій, що найбільш активно торгуються, стали цінні папери "Райффайзен Банку Аваль" (+7,76%).
Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 0,93% - до 321,10 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 77,7 млн грн, на ОВДП припало 77 млн грн.
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