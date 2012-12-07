VS Energy International N.V. скоротила частку в «Севастопольенерго»

Нідерландська VS Energy International NV, що володіє контрольним пакетом акцій енергопостачальної компанії «Севастопольенерго», скоротила частку в її статутному капіталі до 87,093% акцій з 95,182%.

Про це повідомляється в оголошенні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Згідно з повідомленням, відповідна інформація надійшла емітенту 3 грудня ц.р.

В оголошенні відсутня інформація про зміну структури власників акцій.

Раніше в 2012 році VS Energy International NV вийшла зі складу акціонерів «Чернівціобленерго» та «Закарпаттяобленерго». До цього компанія володіла 45% і 10,53% пакетів акцій зазначених компаній.

Як повідомляв УНІАН, енергопостачальна компанія «Севастопольенерго» у січні-вересні 2012 року на тлі зростання виручки збільшила чистий прибуток у 1,7 рази в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 34,837 млн грн

Згідно з повідомленням, у звітний період компанія збільшила дохід від реалізації продукції до 570,201 млн грн з 502,202 млн грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «ЕК «Севастопольенерго» забезпечує електроенергією промислових і побутових споживачів, об'єкти курортної зони Севастополя та прилеглих районів.

Статутний фонд «Севастопольенерго» становить 6 млн 722,4 тис. грн.