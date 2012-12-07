Український ринок акцій проігнорував зниження рейтингу держоблігацій України - експерти

Український ринок акцій проігнорував зниження агентством Moody's рейтингу державних облігацій України та впевнено закріпився вище позначки 900 пунктів.

Про це повідомляють аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому УНІАН.

За їхньою інформацією, на зниження суверенного рейтингу України CDS (кредитні дефолтні свопи) у четвер, 6 грудня, зросли на 20 пунктів до 623 пунктів.

Як відзначають аналітики, лідером зростання на Українській біржі в четвер виявився «Райффайзен Банк Аваль» (+7,7%). Очікуване послаблення жорсткої монетарної політики НБУ в наступному році призведе до зниження процентних ставок у банківській системі. Це, зі свого боку, сприятиме поновленню більш високих темпів зростання кредитування, ніж у 2011 році, що повинно позитивно позначитися на роботі банківського сектору.

На думку аналітиків, дефляція в листопаді викликана насамперед хорошим урожаєм овочів, фруктів. Зросли лише ціни на хліб, м'ясні продукти та транспортні послуги. Крім того, слід врахувати жорсткий адміністративний контроль уряду за цінами, чого не спостерігалося в попередні роки.

Аналітики також звертають увагу, що число американців, які вперше звернулися за допомогою з безробіття, минулого тижня впало на 25 тис. - до 370 тис. Це викликало в четвер зростання фондових індексів США на 0,3-0,5%. В Європі 6 грудня Stoxx-600 зафіксував максимум за останні 18 місяців. Сприятливий вплив на ринок зробили дані по економіці Німеччини: обсяг замовлень промислових підприємств злетів у жовтні на 3,9% проти очікувань зростання на 1%.

Аналітики додали, що в п'ятницю очікується вихід важливих даних щодо ринку праці США. Згідно з консенсус-прогнозом, безробіття в листопаді залишилося на жовтневому рівні (7,9%). Число робочих місць збільшилося на 86 тис., тоді як місяцем раніше цей показник виріс на 184 тис.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 6 грудня, підвищився на 1,68% - до 920,03 пункта. Загальний обсяг торгів становив 49,5 млн грн.

Індекс ПФТС за підсумками торгів піднявся на 0,93% - до 321,10 пункта. Загальний обсяг торгів становив 77,7 млн ​​грн.

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