Український ринок акцій зростає, європейські ринки знижуються

Український ринок акцій продовжив у п'ятницю зростання на мінімальних обсягах. Станом на 13:03 індекс акцій UX виріс на 0,48% - до 924,49 пункта.

До того ж обсяги торгів акціями є мінімальними. Так, при загальному обсязі торгів на "Українській біржі" у 13,4 млн грн, на угоди з акціями припало всього 3 млн грн.

Ринки акцій Європи в п'ятницю також відкрилися зниженням. Британський індекс FTSE 100 знизився на 0,04%, німецький DAX - на 0,05%, французький CAC-40 - на 0,03%.

Як повідомляє Reuters, учасники ринку чекають звіту про зайнятість у США в листопаді, який вийде в п'ятницю. На думку аналітиків, зростання кількості робочих місць різко сповільнилося через ураган "Сенді", а безробіття залишилося на рівні 7,9%.