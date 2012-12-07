Індекс Української біржі підвищився на 0,57%, індекс ПФТС - на 0,92%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 7 грудня, підвищився на 0,57% - до 925,32 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 41,6 млн грн, з них на фондовому ринку - 20,7 млн ​​грн, на строковому ринку - 20,8 млн грн.

Лідером підвищення серед акцій, які найактивніше торгуються, стали цінні папери "Райффайзен Банку Аваль" (+3,03%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 0,92% - до 324,06 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 242,6 млн грн.