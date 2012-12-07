НБУ в листопаді поповнив свій портфель ОВДП на 10,3 млрд грн

Національний банк України (НБУ) в листопаді поповнив свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 10,3 млрд грн (з початку року – на 28,5 млрд грн), повідомляється на сайті регулятора.

Операції з продажу державних облігацій України з портфеля Національного банку протягом поточного року не проводилися.

У листопаді НБУ не проводив операцій з ОВДП через механізм двостороннього котирування, а з початку 2012 року їх обсяг з куплі становив 2,45 млрд грн, операцій з продажу - 1,9 млрд грн.

У листопаді за результатами первинних аукціонів з продажу ОВДП до державного бюджету України надійшло 5,8 млрд грн (з початку року — 35,9 млрд грн); у доларах — 74,1 млн. дол. (2,5 млрд дол.). У листопаді Мінфін продаж урядових паперів у євро не проводив, а з початку року такі надходження становили 316,6 млн. євро.

Платежі з погашення і виплати доходу по ОВДП здійснювалися своєчасно і в повному обсязі, який з початку року становив 45,9 млрд грн, зокрема основний борг — 29,8 млрд грн, виплата доходу — 16,1 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня директор Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики Міністерства фінансів України Галина Пахачук заявила, що Мінфін до кінця поточного року не планує вихід на зовнішні ринки запозичень і віддаватиме перевагу випуску облігацій внутрішньої державної позики, номінованих у національній валюті, за винятком випуску доларових казначейських облігацій для населення.

«У нас залишилося не так багато до кінця року взяти – близько 7 млрд грн. Будемо випускати довгострокові ОВДП на 5-7 років», – сказала вона.