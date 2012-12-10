WIG-Ukraine минулого тижня втратив 1,1%

Варшава. Індикатор вартості паперів українських емітентів на головному майданчику Варшавського фондового ринку WIG-Ukraine закінчив перший тиждень грудня зниженням на 1,13% на тлі підвищення основних індексів польського ринку цінних паперів, закрившись на рівні 649,73 пункта.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, український індекс закінчив торги п'ятниці трохи вище його мінімальних значень за останні п'ять торговельних сесій.

Минулого тижня подорожчали папери тільки чотирьох з одинадцяти компаній, що котируються на головному майданчику, лідерами серед яких стали виробники яєць Ovostar Union (+12,9%) і молочних виробів IMC (+12,65%).

На плюсі ​​завершили торги також Сoal Energy, який подорожчав на 7,75%, і який додав 3,2% сільськогосподарський KSG Agro.

Лідером падіння стали акції агрохолдингу Agroton, який втратив 15% своєї вартості.

Папери більшості інших компаній подешевшали в межах від близько 3% до 6%. Найменше просіли акції судноплавної компанії KDM Shipping, яка втратила 0,4%.

Польські "блакитні фішки" закінчили минулий тиждень зростанням на 1,21% на тлі 1,16% плюса індикатора всього ринку WIG і збільшення на 1,27% індексу національних компаній WIG-Poland.

Індекс компаній з Центральної та Східної Європи, який об'єднує 88 фірм, зокрема з України, WIG-CEE просів за останні п'ять сесій на 2,62%.

Як повідомляв УНІАН, WIG-Ukraine закінчив останній тиждень торгів листопада зростанням на 2,85%, компенсувавши частину втрат з початку місяця, за підсумками якого індекс просів на 6,4%.

Довідка УНІАН. Створений Варшавською фондовою біржею в травні минулого року індекс українських компаній WIG-Ukraine, який починав поточний рік на рівні близько 700 пунктів, досяг свого максимуму цього року на рівні 831 пунктів у лютому, а історичного мінімуму в 592 пункта - у травні.

Історичного максимуму запущений з тисячі базових пунктів WIG-Ukraine досяг у червні 2011 року на рівні 999,75 пункта.

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