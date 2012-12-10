ДІУ виплатила дохід за 20-й купонний період за облігаціями серії «К»

Державна іпотечна установа (ДІУ) виплатила процентний дохід за двадцятий купонний період за гарантованими державою облігаціями серії «K» 2007 року випуску.

Про це йдеться в прес-релізі установи, переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, ДІУ виплатила процентний дохід у зв'язку із закінченням терміну обігу облігацій і перерахувала кошти до державного бюджету України як плата за державну гарантію.

У ДІУ нагадали, що установа 15 жовтня 2008 достроково закінчила розміщення облігацій вказаної серії.

Єдина номінальна дохідність, за якою були розміщені облігації серії «K», становила 9,4%.

Залучені від розміщення кошти спрямовані ДІУ на виконання своїх статутних завдань: рефінансування іпотечних кредитів і фінансування добудови житла.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету Міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, отриманих від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів - юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами видається 100% державна гарантія.