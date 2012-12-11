Власники Ovostar Union продали акції на 1,65 млн дол.

Варшава. Мажоритарні акціонери одного з найбільших українських виробників яєць та яєчних продуктів - компанії Ovostar Union - продали 58,383 тис. її акцій, або 1% паперів на суму 1,65 млн дол., що котируються на Варшавській фондовій біржі.

Згідно з повідомленням компанії на Варшавській фондовій біржі, Prime One Capital, яку контролюють виконавчий директор Ovostar Борис Бєліков і голова Ради директорів Віталій Вересенко, після цієї транзакції скоротила свою частку до 4 млн 441 тис. 617 акцій з 4 млн. 500 тис. або до 74 % з 75%.

Акції продавалися за середньою ціною 90,17 злотих за штуку.

Компанія Ovostar Union відзначає, що в результаті кількість паперів, що знаходяться у вільному обігу, збільшилася до 26%.

Акції Ovostar, які з початку грудня подорожчали на майже 6%, на відкритті торгів у вівторок, 11 грудня, додали ще 1,7%.

Папери компанії, що дебютувала у червні 2011 року, завершивши перший день торгів на рівні 62 злотих, найбільше коштували у березні 2012 року - 130 злотих, а найменше у серпні минулого року - 43 злотих (1 USD = 3,2 PLN).

Як повідомляв УНІАН, Ovostar за 9 місяців поточного року збільшив прибуток на 27% - до 14 млн дол. на тлі зростання виручки на 16% - до 40 млн дол.

За даними на 15 листопада 2012 року, серед акціонерів компанії також були польські приватні пенсійні фонди Generali OFE (12,5%) і AVIVA OFE Aviva BZ WBK (5,02%).

Ovostar, який входить до трійки найбільших виробників яєць в Україні, в минулому році збільшив чистий прибуток на 120% - до 20,1 млн доларів при майже 40% зростанні виручки - до 50,6 млн доларів і понад 90% зростанні EBIDTA - до 22,3 млн доларів.

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