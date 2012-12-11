АМК дозволив компанії «Укрістгаз» викупити контрольний пакет Харківської ТЕЦ-5

Антимонопольний комітет України дозволив київській компанії «Укрістгаз» викупити пакет акцій Харківської ТЕЦ-5, що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому корпоративному органі управління.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі АМК.

«Надано дозвіл ТОВ «Укрістгаз» (м. Київ) на придбання акцій ВАТ «Харківська ТЕЦ-5» (м. Харків), що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариством», - сказано в повідомленні.

За інформацією ЗМІ, заснована у грудні 2011 року компанія «Укрістгаз» зі статутним капіталом 830,127 тис. грн своєю основною галузевою діяльністю вказує видобуток нафти і газу. Компанія володіє ліцензіями на видобуток вуглеводнів на території Полтавської області та ліцензією на постачання природного газу за нерегульованим тарифом в обсязі до 0,5 млрд куб. м в рік.

Харківська ТЕЦ-5 - одна з найбільших в Україні, здатна нести електричне навантаження до 540 МВт і покривати теплове навантаження до 1420 Гкал/год. Забезпечує електроенергією і теплом побутових, промислових і бюджетних споживачів Харкова.