Українська KDM Shipping купила судноплавну компанію в Росії за 2,99 млн дол.

Варшава. Українська судноплавна компанія KDM Shipping придбала за 2,99 млн дол. компанію ShipMar, яка володіє одним суховантажем і всіма необхідними ліцензіями на вантажоперевезення в Російській Федерації, які KDM Shipping хоче використовувати для експансії на цей ринок.

Згідно з повідомленням KDM Shipping у системі розкриття інформації Варшавської фондової біржі, компанія придбала побудований у 1987 році суховантаж дедвейтом 1,497 тис. тонн.

"Придбання LLC ShipMar дозволить вести операції під російським прапором і забезпечить доступ кораблів (KDM Shipping) до внутрішніх портів Росії.

Компанія планує направити додатково три суховантажі, які зараз працюють під українським прапором, до Росії і вже розпочала цей процес", - йдеться в повідомленні.

KDM пояснює цей трансфер більш високими маржами - на 20-30% - у внутрішніх портах РФ, ніж на Азовському морі, де зараз працює компанія.

Повідомляється, що KDM Shipping профінансувала закупівлю за кошти, залучені під час первинного розміщення акцій на Варшавській фондовій біржі влітку цього року.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня KDM Shipping оголосила про намір закупити в Китаї шість нових сухогрузів дедвейтом 6 тис. тонн кожен за 50,9 млн дол. замість раніше планованих чотирьох.

Довідка УНІАН. Влітку 2012 року KDM Shipping заявляла про плани збільшити в найближчі три роки потужність свого вантажного флоту, що забезпечує їй більше 80% виручки, втричі - до 73 тис. тонн.

Компанія планувала закупити шість судів, які були у вжитку, і 4 нових у китайської судноверфі, витративши на ці цілі 80 млн дол., частина з яких планувала залучити під час IPO, а нові судна купити за рахунок кредиту китайського China Exim Bank.

Водночас через низький попит їй вдалося продати тільки 10,9% своїх акцій за близько 7,4 млн доларів, що майже в 5 разів менше, ніж компанія хотіла залучити на Варшавській біржі.

У 2011 році компанія, що володіє флотом з 6 суховантажів потужністю 25 тис. тонн, перевезла 665 тис. тонн вантажів у порівнянні з 529 тис. у попередньому році і 632 тис. у кризовому 2009 р., поставивши більше третини всіх вантажів у порти Туреччини, близько 26% - Росії, близько 22% - України і 12% - в порти Грузії.

Компанія також володіє 8 пасажирськими суднами, які використовує для круїзів Дніпром, і суднобудівним заводом ім. Куйбишева в Херсоні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Публічні розміщення акцій компаній України на закордонних біржах