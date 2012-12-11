НБУ відмовив Українській біржі в утвердженні специфікацій на ф'ючерс на ОВДП

Національний банк України відмовив Українській біржі в утвердженні специфікацій на ф'ючерс на ОВДП.

Про це повідомив під час III щорічної конференції "Український фондовий ринок - 2012" голова правління Української біржі Олег Ткаченко.

«Буквально вчора ми отримали чергову відмову НБУ на специфікації щодо ф'ючерсу на ОВДП», - зазначив О.Ткаченко.

За його словами, у своїй відповіді НБУ написав, що запуск цього інструменту на сьогодні є «передчасним».

Як повідомляв УНІАН, загальний обсяг торгів на "Українській біржі" у листопаді знизився на третину в порівнянні з попереднім місяцем - до 1 млрд 454 млн грн.

Довідка УНІАН. Торги цінними паперами на Українській біржі почалися в березні 2009 року. У травні 2010 року був запущений строковий ринок - торгівлі ф'ючерсами. А 2011 рік ознаменувався запуском нового інструменту - опціонів.