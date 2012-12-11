Держпідприємство «Фінінпро» розмістило 5-річні євробонди на 550 млн дол.

Державне підприємство «Фінансування інфраструктурних проектів» («Фінінпро») завершило розміщення п'ятирічних номінованих у доларах США євробондів на 550 млн дол., йдеться в повідомленні компанії на фондовій біржі.

Розміщення цих боргових паперів із піврічним купоном і з орієнтиром прибутковості 9,0-9,5% проводилось з 30 листопада ц.р. У результаті випущені під державні гарантії євробонди були розміщені по нижній межі коридору прибутковості.

Організатором позики виступив банк Morgan Stanley.

У квітні 2011 року «Фінінпро» розмістило семирічні євробонди на суму 690 млн дол. з купоном 7,4% річних, а в листопаді 2010 року випустило євробонди на 568 млн дол. з купоном 8,375% річних. Ці папери перебувають у лістингу Ірландської фондової біржі.

Нові євробонди «Фінінпро» включені до лістинга цієї біржі з 7 грудня 2012 року.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Фінансування інфраструктурних проектів» ("Фінінпро") створено наказом Національного агентства з підготовки та проведення в Україні Євро-2012 ("Укрєвроінфрапроект") для здійснення залучення коштів під держгарантії.