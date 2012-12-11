Індекс Української біржі підвищився на 1,26%, індекс ПФТС знизився на 0,13%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 11 грудня, підвищився на 1,26% - до 930,73 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 46,94 млн грн, з них на фондовому ринку - 32,7 млн ​​грн, на строковому ринку - 14,23 млн грн.

Лідерами підвищення серед акцій, що найбільш активно торгуються, стали цінні папери «Райффайзен Банку Аваль» (+4,91%), Єнакіївського металургійного заводу (+1,39%) і "Мотор Січі" (+1,37%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,13% - до 324,04 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 442,39 млн грн.