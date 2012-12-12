Moody's знизив рейтинг Ferrexpo Plc до «B3» з «B2». Прогноз - негативний

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service знизило корпоративний рейтинг і рейтинг дефолту емітента для компанії Ferrexpo Plc до «B3» з «B2» слідом за переглядом суверенних рейтингів України.

Про це сказано в прес-релізі рейтингового агентства, переданому УНІАН.

Як сказано в прес-релізі, Moody's також знизив рейтинг облігацій, випущених Ferrexpo Finance plc на суму 500 млн доларів, до рівня «Caa1» з «В3» (при оцінці відшкодування збитків на рівні LGD5, 75%). Прогноз за рейтингами знижений до негативного зі стабільного.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Moody's знизило рейтинг державних облігацій України до «B3» з «B2» з негативним прогнозом. Слідом за цим були знижені рейтинги Києва, Харкова, Івано-Франківська, Дніпропетровська та Криму, а також низки підприємств, зокрема, холдингу «Метінвест», 11 українських банків і однієї лізингової компаніі.

Довідка УНІАН. Зареєстрована у Швейцарії компанія Ferrexpo AG є найбільшим в СНД виробником і експортером сировини для металургійної промисловості - окатишів. Їй належить 97,31% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату.

Основними споживачами продукції, що випускається компанією, є металургійні комбінати Європи, Китаю, Індії, Японії та інших країн.

Акції Ferrexpo, найбільшим акціонером якої є український бізнесмен Костянтин Жеваго, котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі.

У 2011 році компанія збільшила чистий прибуток до попереднього року на 35% - до 574,9 млн доларів.

За 9 місяців 2012 року компанія інвестувала понад 320 млн доларів США (понад 2,6 млрд грн) з ПДВ у розвиток Полтавського і Єристівського ГЗК, а також інших українських підприємств, що входять до групи.