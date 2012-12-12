Фонд держмайна почав підготовку до продажу 10 вугільних об'єктів

Фонд державного майна України почав підготовку до продажу в 2012 році десяти вугільних об'єктів.

Як повідомляють "Відомості приватизації" від 12 грудня ц.р., відповідні зміни внесено до переліку об'єктів, які підлягають підготовці до продажу в 2012 році.

Зокрема, підготовці до продажу в 2012 році підлягають ПАТ "Шахтоуправління "Донбас", відокремлені підрозділи "Шахта ім.Абакумова", "Шахта ім.Калініна", "Шахта Жовтневий рудник", "Шахта ім.Челюскінців", "Шахта Моспінська", "Шахта Димитрова", "Шахта Центральна", "Шахта Родинська", "Шахта Стаханова".

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