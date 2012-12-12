Зростанню фондових індексів у вівторок сприяла низка позитивних подій - експерти

Провідні фондові індекси у вівторок, 11 грудня, продемонстрували зростання, і цьому сприяла низка позитивних подій.

Про це повідомляють аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому УНІАН.

За їхніми словами, індекс очікувань щодо економіки ФРН (ZEW), виріс у поточному місяці до 6,9 пункта з мінус 15,7 пункта у листопаді. При цьому консенсус-прогноз становив мінус 11,5 пункта. Крім того, очікування оголошення ФРС про нову програму викупу держоблігацій США за підсумками засідання 11-12 грудня також додало оптимізму.

Як підкреслюють аналітики, засідання комітету FOMC у середу перебуває в центрі уваги фінансових ринків. Крім цього, WS Journal пише про те, що дозвіл бюджетного обриву Білим домом і республіканцями просувається хоч повільно, але у правильному напрямку.

Аналітики відзначають, що UX у вівторок виріс. Крім позитивного зовнішнього тла, індекс виріс також на очікуваннях затвердження сьогодні Верховною Радою кандидатури прем'єр-міністра. Якщо ВР не затвердить кандидатуру прем'єра, початок переговорів з МВФ може затягнутися.

«Це знову підвищить ризики девальвації гривні, оскільки вже в 1-му та 2-му кварталі 2013 року Україна повинна виплатити за зовнішніми боргами 2 млрд і 3 млрд дол. відповідно. Ми прогнозуємо, що у пропрезидентської більшості вистачить голосів, щоб голосування пройшло гладко», - вважають аналітики.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 11 грудня, виріс на 1,26% - до 930,73 пункта. Загальний обсяг торгів становив 46,94 млн грн.

Індекс ПФТС знизився на 0,13% - до 324,04 пункта. Загальний обсяг торгів становив 442,39 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Інвестори шукають виправдання для ралі