Індекс Української біржі у середу впав на 2,04%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 12 грудня, знизився на 2,04% - до 911,74 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 66,3 млн грн, з них на фондовому ринку - 27,3 млн грн, на строковому ринку - 38,9 млн грн.

Лідерами зниження серед акцій, які найактивніше торгуються, стали цінні папери «Укрнафти» (-5,75%), "Азовсталі" (-4,35%) і Алчевського меткомбінату (-4,07%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,15% - до 323,57 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 776,5 млн грн.