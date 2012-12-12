У законі про оподаткування цінних паперів не прописані чіткі критерії - голова Української біржі

Ухвалені Верховною Радою зміни до Податкового кодексу, що стосуються оподаткування цінних паперів (Закон України № 11285), не прописують чітко, які саме операції з цінними паперами повинні оподатковуватися.

Про це на III щорічній конференції «Український фондовий ринок - 2012» повідомив голова правління Української біржі Олег Ткаченко.

"Проблема даного закону в тому, що на момент укладання угоди ви не зможете чітко зрозуміти - підлягає ця угода оподаткуванню чи ні", - зазначив він.

Зокрема, за його словами, ставка податку на біржові операції з цінними паперами дорівнює нулю, водночас обов'язковою умовою такої угоди відповідно до прийнятого закону повинен бути розрахунок біржового курсу. "А яка ставка податку буде на угоду, біржовий курс за якою у цей день не розраховувався? Ставка для таких угод не визначена", - зазначив О.Ткаченко. "Чи будете цю угоду робити на біржі, навіть з лістинговими паперами - ви можете все одно потрапити під акциз", - додав він.

Він також зазначив, що порушенням відповідно до діючих норм бюджетного законодавства є також те, що даний закон набуває чинності вже безпосередньо з 1 січня 2013 р.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня п.р. Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків і зборів» (№ 11285), який стосується оподаткування ринку цінних паперів. Відповідно до прийнятих Верховною Радою змін, на позабіржові операції з ц.п. пропонується ввести податок у розмірі 0,1-1,5% від вартості реалізованих цінних паперів. Всі біржові операції з державними і муніципальними цінними паперами, із цільовими облігаціями, з інвестиційними сертифікатами, з сертифікатами фондів операцій з нерухомістю, із цільовими облігаціями від цього податку звільнені.