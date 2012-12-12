Оптимізм зарубіжних гравців не зміг передатися українському фондовому ринку - експерт

Вітчизняні трейдери у середу, 12 грудня, проігнорували позитивний рух, що домінував на закордонних фондових майданчиках.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії «Альтана Капітал», переданому агентству УНІАН.

Як сказано в огляді, торги на українському фондовому ринку у середу, 12 грудня, завершилися на негативній території. При цьому світові індекси сьогодні демонстрували зростання в очікуванні оприлюднення результатів дводенного засідання ФРС США. Інвестори сподіваються, що американський фінрегулятор оголосить про додаткові заходи економічного стимулювання. Зокрема, передбачається запуск нової програми з викупу активів на суму 45 млрд дол. на місяць.

За словами аналітиків, оптимізм зарубіжних гравців не зміг передатися українському ринку. Відсутність прогресу в переговорах з проблеми «бюджетного обриву» в США утримує трейдерів від активної гри на підвищення. У середу вранці було опубліковано заяву лідера Демократичної партії США у Сенаті Гаррі Ріда з цього питання, що віддавала скептицизмом. Г.Рід вважає, що демократи і республіканці не зможуть виробити спільне рішення з проблеми «бюджетного обриву» до різдвяних свят.

Як відзначається в огляді, не порадували гравців у середу дані макростатистики. У жовтні промислове виробництво в єврозоні скоротилося на 1,4% в місячному численні, при тому що зміни показника порівняно з вереснем не очікувалося.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 12 грудня, знизився на 2,04% - до 911,74 пункта. Загальний обсяг торгів становив 66,3 млн грн.

Лідерами зниження серед акцій, які найактивніше торгуються, стали цінні папери «Укрнафти» (-5,75%), "Азовсталі" (-4,35%) і Алчевського меткомбінату (-4,07%).

Індекс ПФТС у середу знизився на 0,15% - до 323,57 пункта. Загальний обсяг торгів становив 776,5 млн грн.

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