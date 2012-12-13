«Роснафті» потрібно 10 млрд дол. кредиту для завершення придбання ТНК-ВР

«Роснафта» веде переговори з нафтовими компаніями і трейдерами, включаючи Shell, Total і Glencore, про залучення кредитів на суму до 10 млрд дол. під заставу майбутніх поставок нафти, щоб завершити придбання TНК-BP, повідомляє агентство Reuters.

«Роснафта» веде переговори зі своїми традиційними клієнтами Royal Dutch Shell, Total, Glencore і Vitol вже кілька тижнів і збирає пропозиції щодо суми й умов кредитів», - сказано в повідомленні агентства.

Згідно з повідомленням, нафтові компанії воліють уникати подібних угод, так як не люблять пов'язувати експортні потоки будь-якими зобов'язаннями, але «Роснафта», яка домовилась про купівлю ТНК-ВР за 55 млрд дол., може зіткнутися з труднощами в отриманні всієї суми від банків.

Як наголошується в повідомленні, «до числа кредиторів може ввійти і BP через бажання скоріше продати свою частку в ТНК-BP, додали джерела».

Однак, як наголошує Reuters, «Роснафта» відмовляється давати коментарі щодо цього.

Також у повідомленні наголошується, що для закриття угоди з купівлі ТНК-ВР «Роснафті» необхідно позичити до 40 млрд дол. і компанія веде переговори з банками про отримання понад три чверті цієї суми.

Крім цього, «Роснафті» потрібні кошти на запуск родовищ в Арктиці і 25 млрд дол. для фінансування програми модернізації НПЗ.

Як повідомляв УНІАН, найбільша російська нафтова компанія «Роснафта» раніше офіційно представила британській ВР свою пропозицію щодо викупу 50% акцій ТНК-BP за 28 млрд дол. з оплатою грошима і акціями. Власник другої половини ТНК-ВР - консорціум AAR вже дав попередню згоду на продаж своєї частки за 17 млрд фунтів стерлінгів (близько 28 млрд дол.).

«Роснафта», у разі купівлі 50% ТНК-ВР, увійде до топ-10 світових нафтогазових гігантів, у разі купівлі 100% - до топ-5.

У цей час по 50% ТНК-ВР належать британській ВР і російському консорціуму AAR (25% - "Альфа-груп" Михайла Фрідмана, по 12,5% - "Ренова" Віктора Вексельберга і Access Industries Леонарда Блаватника).

Бізнес групи ТНК-ВР в Україні представлений наступними ключовими підприємствами: ТОВ «ТНК-ВР Коммерс» - керуючий центр, оптова торгівля нафтопродуктами на внутрішньому і зовнішньому ринках, проведення координованої інвестиційної політики, забезпечення максимальної ефективності використання активів; Приватне АТ «ЛІНІК» (Лисичанський НПЗ) - переробка нафтової сировини і виробництво нафтопродуктів; СП ТОВ «Кершер» - роздрібна торгівля нафтопродуктами через мережу автозаправних станцій, управління автозаправними комплексами (АЗК).