НКЦПФР оштрафувала на 170 тис. грн торговця акціями «Інтернет Глобал Текнолоджі»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) оштрафувала на 170 тис. грн компанію «Паритет Інвестмент» за "умисні дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовому ринку" при здійсненні операцій з цінними паперами компанії «Інтернет Глобал Текнолоджі». Про це УНІАН повідомили в прес-службі комісії.

Як зазначили в НКЦПФР, у діях цієї компанії при здійсненні операцій з купівлі-продажу і надання заявок на купівлю-продаж акцій «Інтернет Глобал Текнолоджі» на фондовій біржі ПФТС було виявлено ознаки маніпулювання цінами на фондовому ринку.

За словами члена НКЦПФР Євгена Воропаєва, «ухвалення такого рішення про застосування санкції до компанії «Паритет Інвестмент» про порушення на ринку цінних паперів передувала тривала робота і детальний аналіз ситуації, оцінка всіх фактів, подій і пояснень учасника ринку».

Нагадаємо, НКЦПФР 20 листопада ц.р. ухвалила рішення про призупинення клірингу, укладання договорів купівлі-продажу, внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів працюючого на ринку Forex дилінгового центру ПАТ "Форекс Емемсіс Груп" (FOREX MMCIS group), а також компанії «Інтернет Глобал Текнолоджі». Це рішення регулятора передбачає зупинення операцій з цінними паперами емітентів на термін 12 місяців. За словами члена НКЦПФР Євгена Воропаєва, це рішення ухвалили "у зв'язку з ознаками маніпулювання цінними паперами, виявленими комісією".