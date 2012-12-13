Індекс Української біржі в четвер виріс на 2,72%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 13 грудня, підвищився на 2,72% - до 936,53 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 62,7 млн грн, з них на фондовому ринку - 36,8 млн грн, на строковому ринку - 25,9 млн грн.

Лідерами підвищення серед акцій, що найбільш активно торгуються, стали цінні папери Авдіївського коксохіму (+4,49%), "Мотор Січі" (+4,24%) і "Центренерго" (+4,04%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 0,32% - до 324,59 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 285,3 млн грн, з них на ОВДП довелося 218 млн грн, на облігації підприємств - 66 млн грн.