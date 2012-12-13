Приватизація шахт заощадить державі в 2013 році 4,7 млрд грн

Приватизація державних вугільних підприємств дозволить у 2013 році скоротити витрати державного бюджету у вигляді дотацій вугільному сектору на 4,7 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Міністерства фінансів України.

Згідно з повідомленням, за умови виконання програми економічних реформ на 2010-2014 роки щодо приватизації та передачі в концесію державних вуглевидобувних підприємств і шахт, сума держпідтримки вугільної галузі в 2013 році скоротиться на 4,7 млрд грн – із 14,6 до 9,9 млрд грн, зокрема витрати по собівартості готової вугільної продукції скоротяться на 2,1 млрд грн – із 9,9 до 7,8 млрд грн.

У Мінфіні нагадали, що держбюджет на 2012 рік передбачає витрати на підтримку вугільної галузі в розмірі 14,6 млрд грн, зокрема 9,9 млрд грн – часткове покриття витрат по собівартості готової вугільної продукції.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» щодо збільшення розміру витрат на заробітну плату працівникам вуглевидобувних підприємств».

Президент підтримав ініціативу уряду про збільшення на 2,1 млрд грн часткового покриття в 2012 році витрат по собівартості готової товарної вугільній продукції за рахунок збільшення дефіциту держбюджету й скорочення фінансування НАК «Нафтогаз України». Законом передбачено збільшити фінансовий ресурс на 2,1 млрд грн для виплати заробітної плати шахтарям за рахунок облігацій внутрішньої державної позики НАК «Нафтогаз України».

Згідно з документом, витрати і дефіцит держбюджету збільшені на 2,1 млрд грн. Водночас зменшено обсяг випуску ОВДП для фінансування «Нафтогазу України» на ті ж 2,1 млрд грн – до 9,9 млрд грн, що збереже узгоджений з Міжнародним валютним фондом дефіцит держфінансів на колишньому рівні.

12 грудня цього року Фонд державного майна України почав підготовку до продажу в 2012 році десяти вугільних об'єктів. Зокрема, підготовці до продажу в 2012 році підлягають ПАТ "Шахтоуправління "Донбас", окремі підрозділи "Шахта ім. Абакумова", "Шахта ім. Калініна", "Шахта Жовтневий рудник", "Шахта ім. Челюскінців", "Шахта Моспінська", "Шахта Димитрова", "Шахта Центральна", "Шахта Родинська", "Шахта Стаханова".