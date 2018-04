Госпсуд Києва заарештував проданий пакет акцій «Уманьгазу»

Господарський суд Києва своїм рішенням від 7 грудня п.р. заборонив Фонду державного майна України підписувати договір купівлі-продажу 15,3% акцій компанії «Уманьгаз» за підсумками торгів, що відбулися 5 грудня на фондовій біржі «Іннекс» (Київ), і заарештував цей пакет акцій.

Про це йдеться у постанові суду, оприлюдненій у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

У постанові зазначається, що це рішення ухвалене як забезпечувальний захід за позовом ПАТ «Газтек» до Фонду держмайна та біржі «Іннекс».

Як повідомляв УНІАН, будівельна компанія «Стандарт З» (Київ) сконцентрувала 21,18% акцій «Уманьгазу». Зі свого боку Юлія Мельник, дочка депутата Черкаської обласної ради від Партії регіонів Володимира Мельника, продала 13,48% акцій компанії.

Після приватизації 15,3% «Уманьгазу» держава залишається власником блок-пакету акцій компанії.

Довідка УНІАН. ПАТ «Уманьгаз» займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ населенню і бюджетним установам у Черкаській області.

ПАТ «Газтек» (Київ) є найбільшим приватним власником пакетів акцій низки українських облгазів.

Власниками самого «Газтеку» є низка кіпрських компаній - Krezer Holdings Ltd, Nesiba Venchers Ltd, Pasler Enterprises Ltd і Porala Venchers Ltd, які низка ЗМІ пов'язують з українським бізнесменом Дмитром Фірташем, який контролює також і банк «Надра».

На початку вересня п.р. "Газтек" взяв у банку “Надра” (Київ) кредит на 250 млн грн для придбання акцій підприємств з газопостачання і газифікації.

