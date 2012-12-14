Запалу в покупців акцій наразі небагато - експерт

Апетит до ризику продовжує зростати, проте запалу в покупців акцій наразі не більше, ніж у грудні 2011 року.

Так прокоментував ситуацію, що утворилась на фондових біржах, аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ілляшенко у коментарі, переданому УНІАН.

За його словами, «на американських майданчиках у четвер, 13 грудня, трапилася далеко не найочікуваніша корекція. Результатом стало зниження ф'ючерсів на S&P 500 нижче рівня 1420 пунктів. Однак це не сильно погіршило технічну картину, адже боротьба за цей рівень все ще триває».

П.Ілляшенко зазначив, що на локальному ринку акцій Китаю внутрішні інвестори викликали зростання індексу Shanghai Composite більш ніж на 4% на тлі спекуляцій на тему покупки акцій великими держкомпаніями. «Зміна настроїв у Китаї, якщо це стане стійкою тенденцією, буде фінальним штрихом до картини «новорічне ралі», - вважає він.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 13 грудня, підвищився на 2,72%. Загальний обсяг торгів становив 62,7 млн грн.

Індекс ПФТС виріс на 0,32% - до 324,59 пункта. Загальний обсяг торгів становив 285,3 млн грн.