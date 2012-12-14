S&P знизив рейтинг Ferrexpo PLC до «В» з негативним прогнозом

Служба кредитних рейтингів Standard & Poor's знизила довгостроковий кредитний рейтинг українського виробника залізорудних окатишів Ferrexpo PLC з «В+» до «В». Прогноз за рейтингами - «негативний».

Про це йдеться в прес-релізі рейтингового агентства, переданому УНІАН.

«Ми також знизили рейтинг пріоритетних незабезпечених боргових зобов'язань компанії до рівня «В». Рейтинг очікуваного рівня відшкодування боргу після дефолту «3», присвоєний цим зобов'язанням, залишився без змін, що відображає наші очікування істотного (50-70%) відшкодування боргу у разі дефолту», - сказано в прес-релізі. Водночас короткостроковий кредитний рейтинг Ferrexpo підтверджений на рівні «В».

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня Standard & Poor's переглянуло довгостроковий рейтинг і прогноз для Державної адміністрації залізничного транспорту України (Укрзалізниці) і знизило його до «B-», прогноз «стабільний».

12 грудня міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service знизило корпоративний рейтинг і рейтинг дефолту емітента для компанії Ferrexpo Plc до «B3» з «B2» слідом за переглядом суверенних рейтингів України.

Раніше Standard & Poor's знизило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній і національній валюті до рівня «B» c «В +», прогноз «негативний». Після цього агентство змінило прогноз за рейтингами українських міст Івано-Франківська, Дніпропетровська, а також Автономної Республіки Крим зі "стабільного" на "негативний", і підтвердило кредитний рейтинг емітента на рівні «В» та на рівні «uaA-» за національною шкалою.

Крім того, 7 грудня міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило рейтинги зобов'язань Києва і Харкова в іноземній і національній валютах до рівня B3 з B2, прогноз "негативний". Напередодні Moody's знизило рейтинг державних облігацій України до B3 з B2, прогноз "негативний".