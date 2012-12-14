Індекс Української біржі знизився на 1,53%, індекс ПФТС - на 0,37%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 14 грудня, знизився на 1,53% - до 922,18 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 41,67 млн грн, з них на фондовому ринку - 27,73 млн грн, на строковому ринку - 13,9 млн грн.

Лідерами зниження вартості стали цінні папери Авдіївського коксохіму (-2,84%), Донбасенерго (-2,54%) і Єнакіївського металургійного заводу (-2,51%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,37% - до 323,38 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 116,9 млн грн, з них на ОВДП припало 88,37 млн грн, на акції підприємств - 33,56 млн грн.