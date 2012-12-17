ФДМ розраховує в 2013 році виставити на продаж «Турбоатом»

Фонд державного майна України розраховує у 2013 році виставити на продаж 75,22% акцій компанії «Турбоатом» у разі ухвалення відповідного рішення Кабінетом Міністрів України.

Про це йдеться у документі, розміщеному на веб-сайті ФДМ.

Згідно з документом, статутний капітал «Турбоатому» становить 105,624 млн грн.

Довідка УНІАН. ВАТ "Турбоатом" виробляє парові турбіни для ТЕС і АЕС, гідротурбіни для ГЕС, газові турбіни для ТЕС. Виробництво турбін здійснюється за замкнутим циклом: від проектно-конструкторських і науково-дослідних праць до виготовлення, збірки, випробування турбін і відвантаження. До структури "Турбоатома" входять два спеціальні конструкторські бюро, технологічні підрозділи, науково-дослідні лабораторії, заготовча база, механообробне виробництво, випробування енергетичного устаткування.

Управління державною часткою акцій ВАТ "Турбоатом" здійснює Фонд державного майна України, якому належить 75,22% акцій компанії.

«Турбоатом» працює з 1934 року. З 1969 року завод виготовляє парові турбіни для атомних електростанцій, які встановлені практично на всіх АЕС у СНД, а також на електростанціях у Західній Європі (Німеччина, Угорщина, Болгарія, Фінляндія). Турбіни «Турбоатома» успішно використовуються у 45 країнах.

На сьогодні «Турбоатом» є одним із провідних турбобудівних підприємств світу. Завод також включено до переліку об'єктів, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки України.