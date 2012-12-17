Фонд держмайна продав 13,25% акцій «Чернігівгазу»

Фонд державного майна України продав 13,25% акцій газопостачального підприємства «Чернігівгаз» компанії «Ласфано Україна» за 15,98 млн грн.

Про це повідомив УНІАН представник прес-служби ФДМУ.

За його інформацією, усього було реалізовано 1 млн 508,612 тис. акцій за ціною 10,59634 грн за штуку.

Як повідомляв раніше УНІАН, Фонд державного майна України 14 грудня виставив на продаж на фондовій біржі ПФТС 13,25% пакет акцій "Чернігівгаз".

Початкова ціна 13,25% пакета становила 15 млн 985 тис. грн.

«Чернігівгаз» займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ населенню і бюджетним організаціям у Чернігівській області.

Номінальним утримувачем 52,429% пакета акцій компанії є Всеукраїнський депозитарій цінних паперів, номінальним утримувачем 38,25% акцій - Національний депозитарій України.