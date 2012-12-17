Експерти: інвестори дедалі нервовіше реагуватимуть на загрозу «бюджетного обриву» у США

Інвестори з наближенням 2013 року дедалі нервовіше реагуватимуть на загрозу «бюджетного обриву» в США, хоча не виключено, що в останній день 2012 року о 23:55 це питання вирішать.

Такий прогноз висловили аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому УНІАН.

За їхньою інформацією, фондові індекси Європи в п'ятницю, 14 грудня, змінилися несуттєво, оскільки інвестори чекають новин про хід переговорів, пов'язаних з вирішенням бюджетних проблем у США. Однак з відкриттям американської сесії невирішеність проблеми «бюджетного обриву» переважила позитивні новини про більше порівняно з очікуваним зростання промислового виробництва у США і про підвищення активності у виробничій сфері Китаю, що призвело до зниження S&P 500 на 0,4%.

Як відзначають аналітики, хоча UX в п'ятницю і знизився на 1,5%, половина індексних фішок Української біржі продемонструвала зниження більше 2%. Лише з «Мотор Січі» (-0,4%) і "Азовсталі" (-0,9%) пропозиція акцій незначно перевищила попит, що утримало їх від більш глибокої просадки. За результатами минулого тижня UX практично не змінився. Динаміка паперів була різноманітною: «Мотор Січ» (+6,7%), Aвдіївський КХЗ (-3,6%).

За словами аналітиків, важливою подією поточного тижня буде візит Президента України до Москви, де можуть бути оголошені нові умови співпраці обох країн у газовій сфері. На минулому тижні Рада затвердила кандидатуру прем'єр-міністра, і наразі йде роздача міністерських портфелів.

Як повідомляв УНІАН,індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 14 грудня, знизився на 1,53% - до 922,18 пункта. Загальний обсяг торгів становив 41,67 млн грн.

Індекс ПФТС впав на 0,37% - до 323,38 пункта. Загальний обсяг торгів становив 116,9 млн грн.