Індекс Української біржі у понеділок знизився на 1,5%, ПФТС - на 0,37%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 17 грудня, знизився на 1,5% - до 908,36 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 69,2 млн грн, з них на фондовому ринку - 27,8 млн грн, на строковому ринку - 41,4 млн грн.

Лідерами підвищення серед акцій, які найактивніше торгуються, стали цінні папери «Райффайзен Банку Аваль» (+1,68%), зниження - «Укрнафти» (-4,55%), "Донбасенерго" (-4,09%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,37% - до 322,17 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 116,94 млн грн.

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