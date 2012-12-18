Менеджер Kernel продав акції компанії на Варшавській біржі ще на 0,5 млн дол.

Варшава. Менеджер одного з найбільших в Україні агропромислових холдингів Kernel у грудні продав за 530 тис. дол. ще 24,502 тис. акцій компанії, що становить близько 0,03% акціонерного капіталу

Згідно з повідомленням компанії у системі розкриття інформації Варшавської фондової біржі, де котируються її папери з листопада 2007 року, середня ціна продажу становила 69,29 злотих за штуку порівняно з попередньою ціною проданих наприкінці листопада - початку грудня акцій 69,59 злотих (1USD=3,2PLN).

Менеджер компанії, що має доступ до конфіденційної інформації, продав свої папери через належну йому фірму Crouston Investments Limited у період від 7 до 12 грудня.

Папери Kernel Holding, що є найбільшою українською компанією на польському фондовому ринку, наприкінці торгів понеділка коштували 69,70 злотих, що на 3,5% менше, ніж на початку грудня.

Як повідомляв УНІАН, Crouston Investments Limited з 30 листопада по 5 грудня продано близько 0,1% пакет паперів Kernel за 1,8 млн дол. із середньою ціною за штуку 69,59 PLN.

Довідка УНІАН.Холдинг Kernel, контрольований українським бізнесменом Андрієм Веревським, є найбільшим в Україні виробником і експортером соняшникової олії, а також одним з найбільших експортерів зернових і великим виробником сільськогосподарських продуктів.

Компанія також надає послуги зі зберігання с/г продуктів, експорту через належні їй термінали на Чорному морі і займається виробництвом бутильованої рослинної олії, а також цукру.

Kernel планує в поточному фінансовому році збільшити чистий прибуток на 4% до 215 млн доларів, виручку - до 2,4 млрд доларів з 2,157 млрд доларів, а прибуток EBIDTA - до 350 із 322 млн доларів.