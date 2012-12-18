Індекс Української біржі підвищився на 1,49%, індекс ПФТС знизився на 0,46%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 18 грудня, підвищився на 1,49% - до 921,93 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 60,17 млн грн, з них на фондовому ринку - 27,43 млн грн, на строковому ринку - 32,7 млн ​​грн.

Лідерами підвищення вартості стали цінні папери «Центроенерго» (+4,16%), "Донбасенерго" (+3,59%) і Алчевського металургійного комбінату (+3,33%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,46% - до 320,70 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 748,45 млн грн, з них на ОВДП припало 639,3 млн грн, на акції підприємств - 1,2 млн грн, на облігації підприємств - 107,95 млн грн.