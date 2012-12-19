Ринок злиттів і поглинань України в 2012 році за кількістю угод виріс у 5 разів

Ринок злиттів і поглинань (M&A) в Україні в 2012 р. характеризувався збільшенням кількості за зменшення середньої вартості транзакцій: здійснено близько 150 M&A угод, що в п'ять разів більше, ніж в 2011 р., але в грошовому вираженні зростання обсягів не відбулося - загальна сума становила близько 5 млрд дол.

Такі дані за підсумками року УНІАН надав спеціалізований оператор ринку M&A - компанія «МТ-Інвест».

За словами керівника компанії, віце-президента Українського союзу промисловців і підприємців Мирослава Табахарнюка, велику кількість транзакцій (понад 60%) було спрямовано не на продаж бізнесу в цілому, а на залучення інвестицій для подальшого розвитку шляхом продажу частки в компанії.

«Такий тренд був викликаний тим, що залучення коштів через публічні розміщення (IPO) стало неможливим через невдалу ситуацію на ринках, а кредитний ресурс для більшості українських компаній став занадто дорогим», - пояснює експерт.

Як і минулого року, основними гравцями залишаються вітчизняні фінансові і промислові групи, що мали власні кошти або можливість залучити дешеві гроші за кордоном. Вони в основному і скуповували державні активи через приватизаційні аукціони або проблемні активи менш успішних конкурентів.

Якщо не враховувати приватизацію, найбільша активність спостерігалася у фінансовому секторі та сільському господарстві, повідомляє «МТ-Інвест».

«Протягом року західноєвропейські банки йшли з українських активів. Нових власників отримали банки Форум, SEB, VAB. Крім того, частину кредитного портфеля продав французький Societe Generale. На відміну від банківської, в страховій сфері західні компанії входили або збільшували свою присутність в Україні. Зокрема, AXA Group, Aegon і Vienna Insurance Group здійснили придбання у 2012 році.

У сільському господарстві великі українські холдинги продовжували нарощувати земельний банк через купівлю більш дрібних господарств. Українські компанії не обмежувалися придбаннями всередині країни, а також виходили на сусідні ринки. Одна з найбільших українських агропромислових компаній Kernel придбала зерновий термінал в Російській Федерації, продовжуючи експансію на цьому ринку, яку розпочала ще в 2011 році з придбання виробника соняшникової олії», - йдеться в повідомленні «МТ-Інвест».

Якщо говорити про найбільш знакову угоду 2012 року, то, на думку М.Табахарнюка, нею стало придбання компанією Google українського стартапу Viewdle, що займається розробкою технологій розпізнавання осіб і об'єктів. «Хоча вартість цієї транзакції становила, за даними експертів, лише 30 млн дол., вона привернула увагу до України як до країни, яка щось може запропонувати світові в сфері інформаційних технологій», - вважає експерт.

Багато в цьому році йшлося про прихід в Україну інвестицій із Китаю. Але, на думку керівника компанії, ці прогнози збулися лише частково. «Китайський капітал дійсно готовий працювати в Україні, але поки тільки під державні гарантії і в тих проектах, до яких будуть залучатися китайські виробники певної продукції чи послуг. Тому найближчим часом не варто очікувати хвилі M&A за участю китайського капіталу», - зазначає М.Табахарнюк.

У наступному, 2013 році значного збільшення обсягів ринку M&A в Україні чекати не варто, вважають експерти компанії «МТ-Інвест». Фінансові проблеми Євросоюзу залишаються основним фактором несприятливої «погоди» світових настроїв, а це означає, що основна увага західних компаній буде приділена виживанню на основних ринках, насамперед Європи.

Основними гравцями в 2013 році (уже третій рік поспіль) залишаться українські компанії. Як і в 2012 році перспективними будуть сільське господарство і фінансова сфера, де продовжаться процеси консолідації проблемних і невеликих активів. Можливе збільшення інтересу до фармацевтичної галузі та медицини, телекомунікацій, виробництва продуктів харчування. «Обсяг ринку може становити 4-5 млрд дол. Поліпшити цей результат, можливо, вдасться за рахунок подальшого розпродажу державних активів, таких як вугледобувні підприємства, виробництво і дистрибуція електроенергії, машинобудування. Але якщо метою приватизації буде, як і в 2012 році, отримання найбільшої ціни, а продаж - структурам, близьким до влади, навряд чи цей процес істотно збільшить обсяг ринку M&A. Глобальне ж поліпшення ситуації можливе тільки за істотного поліпшення інвестиційного клімату та демонополізації багатьох галузей України», - говорить М.Табахарнюк.

Довідка УНІАН. Компанія «МТ-Інвест» - спеціалізований оператор ринку злиття і поглинань в Україні, присутній на ринку M&A з 2007 року.