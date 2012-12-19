«Столиця-інвест-сервіс» у січні випустить облігаційну позику на 50 млн грн

Спеціалізована на фінансовому посередництві та інвестиціях компанія «Столиця-інвест-сервіс» з 15 січня 2013 року планує почати первинний продаж своєї дебютної облігаційної позики на 50 млн грн за номіналом, сказано у проспекті емісії, який має УНІАН.

Емітент планує випустити 50 000 іменних дисконтних облігацій серії А номіналом 1000 гривень.

Залучені кошти компанія планує спрямувати на придбання корпоративних прав в українських підприємствах різних секторів економіки.

Первинний продаж п'ятирічних облігацій буде проводитися на фондовій біржі ПФТС.

Погашення облігацій планується емітентом на 15 січня 2018 року.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Столиця-інвест-сервіс» було зареєстровано в 2006 році.

Згідно з проспектом емісії, станом на 30 вересня 2012 найбільший пакет компанії у розмірі 39,54% належав товариству «Атвуд-Інвест».