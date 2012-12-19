Індекс Української біржі у середу виріс на 2,37%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 19 грудня, виріс на 2,37% - до 943,78 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 54,2 млн грн, з них на фондовому ринку - 28,7 млн грн, на строковому ринку - 25,4 млн грн.

Лідерами підвищення вартості стали цінні папери "Центренерго" (+4,85%), Єнакіївського металургійного заводу (+3,03%), "Донбасенерго" (+2,58%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів піднявся на 0,45% - до 322,16 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 527,1 млн грн, з них на ОВДП припало 430,8 млн грн, на акції підприємств - 71,4 млн грн, на облігації підприємств - 25 млн грн.

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