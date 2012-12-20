Американські біржі NYSE та ICE ведуть переговори про злиття. Ціна питання - 8 млрд дол.

Американські біржі NYSE й IntercontinentalExchange (ICE) ведуть переговори про злиття, пише The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела.

За їх словами, NYSE Euronext, яка володіє NYSE, напередодні ввечері обговорювала параметри можливої ​​угоди зі своїм головним конкурентом ICE, що спеціалізується на торгівлі деривативами та сировиною. Передбачається, що NYSE може бути продана ICE за 8 млрд дол.

У результаті угоди ICE може повністю купити NYSE Euronext, а потім продати її біржовий бізнес у Франції, Нідерландах, Бельгії та Португалії.

Майже півтора року тому ICE спільно з біржею Nasdaq намагалися придбати NYSE за 11 млрд дол. Переговори тривали шість тижнів, але закінчилися безрезультатно після того, як Мін'юст США заявив, що не погодить цю угоду, оскільки вона суперечить антимонопольному законодавству.

Сама NYSE намагалася об'єднатися з франкфуртською Deutsche Boerse, але на початку 2012 року угоду заблокувала Єврокомісія, передає Газета.RU.