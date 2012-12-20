«Нафтогаз» викупить у трьох банків ОВДП на 2,7 млрд грн

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» викупить облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) в «Укрексімбанку», «Терра банку» і «Південкомбанку» на загальну суму 2,688 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні про акцепт відповідних торгів, оприлюдненому на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, в «Укрексімбанку» ОВДП були реалізовані трьома лотами, на суму близько 2,05 млрд грн, у «Терра банку» - одним лотом, на суму 0,37 млрд грн, у «Південкомбанку» - одним лотом на суму близько 0,267 млрд грн.

Всі пропозиції акцептовані 19 грудня 2012.

Як раніше повідомляв УНІАН, 8 липня 2009 року Кабінет Міністрів вирішив збільшити статутний фонд НАК «Нафтогаз України» на 18,6 млрд грн за рахунок коштів стабілізаційного фонду, одержаних від реалізації облігацій внутрішньої державної позики.

«Нафтогаз» згодом почав продавати облігації або укладати угоди РЕПО з банками, що дозволило йому оплатити закупівлю російського газу.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

«Південкомбанк» зареєстровано в жовтні 1991 року.

На 1 січня 2012 акціями банку володіли ЗАТ «Метал Юніон», пряма участь - 45,1204%, опосередкована - 9,3616%, і Руслан Циплаков, пряма участь - 45,4112%, опосередкована - 54,4820%.

«Державний експортно-імпортний банк України» («Укрексімбанк») - кредитно-фінансова установа із 100% державним капіталом.

«Укрексімбанк» в січні-вересні 2012 року порівняно з відповідним періодом 2011 року збільшив чистий прибуток на 20,9% - до 71,527 млн грн.

«Терра Банк» (м. Київ) створено в 1996 році. На 1 квітня 2012 акціями банку володіло ПрАТ «Українська стратегічна група», пряма участь - 99,6383%.