Фондовому ринку потрібні рішучіші приводи для продовження ралі - експерти

Гравцям фондового ринку найближчим часом будуть потрібні рішучіші інформаційні приводи для продовження поточного ралі.

Таку думку висловив аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ілляшенко у коментарі, переданому УНІАН.

За його словами, «слабка динаміка сировинних товарів і ризикових валют (того ж новозеландського долара) була не марною: фондові індекси США в середу, 19 грудня, скорегувалися».

Водночас, додав аналітик, цікаві новини продовжують надходити з Європи. Наприклад, Financial Times пише про те, що Маріо Монті може включитися до політичної гонки для того, щоб захистити від Маріо Берлусконі і популістів реформи останнього року в Італії.

«Отже, ставки на майбутніх виборах в Італії продовжують рости. Одне діло, якщо Берлусконі переважатиме в уряді, і зовсім інше, якщо Монті візьме участь у виборах і не здобуде перемогу», - підсумував П.Ілляшенко.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 19 грудня, виріс на 2,37% - до 943,78 пункта. Загальний обсяг торгів становив 54,2 млн грн.

Індекс ПФТС піднявся на 0,45% - до 322,16 пункта. Загальний обсяг торгів становив 527,1 млн грн.