Український «Ерсте Банк» продано «Фідобанку» за 83 млн дол.

Erste Group і власник «Фідобанку» (Київ) Олександр Адарич уклали договір про продаж українського "Ерсте Банку" (Київ) за 83 млн дол. Про це йдеться в повідомленні прес-служби «Ерсте Банку».

«20 грудня 2012 Erste Group підписала договір з власниками ПУАТ «Фідобанк», групою компаній підконтрольних Олександрові Адаричу, про продаж свого українського дочірнього банку АТ «Ерсте Банк». Вартість угоди становила близько 83 млн дол. США (63 млн євро). Це рішення було ухвалено у зв'язку з концентрацією бізнесу Erste Group на обслуговуванні клієнтів у Центральній та Східній Європі - країнах-учасницях Євросоюзу», - йдеться в повідомленні.

Згідно з наданою інформацією, «Ерсте Банк» в Україні залишається частиною Erste Group до закриття операції, запланованої впродовж наступних 6 місяців. На цьому етапі «Ерсте Банк» працюватиме під своїм чинним брендом. Однак у майбутньому планується зміна бренду та злиття бізнесу з «Фідобанком».

Зі свого боку прес-служба «Фідобанку» оприлюднила коментар О.Адарича, в якому він заявив: «Покупка «Ерсте Банку» є частиною стратегії «Фідобанку», у рамках якої планується створити до 2017 року банківський холдинг, що входить в ТОП-20 банків України».

До того ж банкір відзначив, що зростання клієнтської бази та активів буде забезпечено, зокрема і через придбання банківських активів на ринку України. «Фідобанк» планує розвиватися як універсальний банк, включаючи напрямки роздрібного та корпоративного бізнесу.

Довідка УНІАН. ВАТ «Ерсте Банк» (Київ) зареєстровано 25 січня 2006 року.

Активи банку на 1 жовтня 2011 року становили 10,334 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 3,679 млрд грн, зобов'язання - 8,675 млрд грн, статутний капітал - 1,381 млрд грн, власний капітал - 1,659 млрд грн.

«Ерсте Банк» у січні-вересні 2012 року отримав збиток 238,393 млн грн.

100% акцій банку володіє Erste Group Bank AG (Австрія).