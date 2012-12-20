ФДМУ поки не готує «Турбоатом» до продажу

Фонд державного майна України (ФДМУ) поки не веде підготовку до приватизації одного з найбільших в Європі виробників енергетичного обладнання «Турбоатом», хоча це підприємство увійшло до приватизаційного списку 2013 року.

Про це на прес-конференції повідомив голова Фонду держмайна Олександр Рябченко.

За його словами, «Турбоатом» потрапив до списку держактивів на продаж наступного року у зв'язку з тим, що шість років тому завод було передано Фонду для подальшої приватизації.

«Є підприємства, які за своєю ефективністю не порівняти з коштами, які на них витрачає держава, є такі, які дають ефект, наприклад, «Турбоатом»», - сказав О.Рябченко.

«Його включено до переліку для приватизації, проте у нас немає планів на продаж підприємства, але може бути така ситуація, що знадобляться інвестиції, тому ми про всяк випадок включаємо його в плани на четвертий квартал, якщо виникне ситуація і уряд ухвалить таке рішення, хоча на сьогодні немає підстав для його продажу, і ми не плануємо його продавати, і ми ніяких процедур з оцінки і продажу не проводимо і не плануємо проводити», - додав голова ФДМУ.

Він пообіцяв, що в разі ухвалення Кабінетом міністрів рішення про продаж підприємства, конкурс буде проведено у рамках чинного законодавства без переваг для будь-яких учасників.

Довідка УНІАН. Компанія «Турбоатом», статутний капітал якої становить 105,6 млн грн, виготовляє парові турбіни для ТЕС і АЕС, гідротурбіни для ГЕС, газові турбіни для ТЕС.

До структури «Турбоатому» входять два спеціальні конструкторські бюро, технологічні підрозділи, науково-дослідні лабораторії, заготівельна база, механообробне виробництво, випробування енергетичного обладнання. Керування державною частиною акцій ВАТ «Турбоатом» здійснює Фонд державного майна України, якому належить 75,22% акцій компанії.

З 1969 року завод виготовляє парові турбіни для атомних електростанцій, якими оснащені практично всі АЕС у СНД, а також електростанції у Західній Європі (Німеччина, Угорщина, Болгарія, Фінляндія). Турбіни «Турбоатому» успішно використовуються у 45 країнах.