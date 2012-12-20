ФДМУ хоче одержати від продажу «Центренерго» і «Донбасенерго» щонайменше 2 млрд грн

Фонд держмайна України планує в 2013 році виставити на продаж держпакети акцій двох енергогенеруючих компаній «Центренерго» і «Донбасенерго», виручивши сумарно за ці активи щонайменше 2 млрд грн, сказав на прес-конференції голова ФДМУ Олександр Рябченко.

«Донбасенерго» і «Центренерго» підуть в приватизацію наступного року. Вони удвох потягнуть на понад 2 мільярди гривень. Коли вони будуть у нас в руках – порахуємо. Може, 2,3-2,5 мільярди гривень з двох компаній, буде така вартість», - сказав О.Рябченко.

Довідка УНІАН. ПАТ «ЄЕК «Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7 550 МВт.

78,29% акцій «Центренерго» володіє НАК «Енергетична компанія України», решта 21,71% акцій компанії перебувають у приватних інвесторів і торгуються на фондовому ринку, з них 2,33% володіють фізичні особи, 19,38% - юридичні особи, зокрема, 10% належить «Альфа-Банку».

За дев'ять місяців 2012 року «Центренерго» знизило чистий прибуток на 9% порівняно з аналогічним періодом 2011 року – до 457,647 млн грн з 498,852 млн грн.

ПАТ «Донбасенерго» експлуатує дві теплові електростанції – Старобешівську і Слов'янську, сумарна потужність яких становить 2550 МВт.

Державі належать 85,77% акцій компанії, які передано в управління НАК «Енергетична компанія України».

«Донбасенерго» за 9 місяців збільшило чистий прибуток у 6 разів – до 305 млн грн із 50,026 млн грн за аналогічний період 2011 року.