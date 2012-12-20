Перші аукціони 2013 року ФДМУ хоче провести за принципом зниження ціни

Фонд державного майна України в 2013 році планує проведення перших аукціонів за принципом зниження ціни (принцип голландських приватизаційних аукціонів), що дозволить знайти покупців на переоцінені активи.

Про це повідомив на прес-конференції голова ФДМУ Олександр Рябченко.

За його словами, за допомогою проведення таких аукціонів ФДМУ планує запустити в оборот і передати приватним інвесторам об'єкти, які не вдалося продати за заявленою ціною в результаті раніше проведених безрезультатних торгів.

Принцип голландського аукціону полягає в проведенні торгів шляхом поступового зниження ціни до моменту надходження першої заявки на придбання, і фактично перший заявник стає переможцем торгів.

«Це дещо збільшить надходження до бюджету, але така процедура є абсолютно необхідною для підприємств і пакетів акцій, які вже ніхто не збирається купувати за тією ціною, за якою вони існують", - сказав О.Рябченко.

"За допомогою проведення аукціону на пониження ціни нам вдасться продати те, що не цікавить великий бізнес. Ми вважаємо, що в Україні не вистачає малого і середнього бізнесу, і якщо щось дістанеться малому бізнесу, ми будемо раді», - сказав чиновник.

Голова Фонду держмайна нагадав, що в 2013 році перед приватизаційним відомством країни законом про держбюджет поставлено завдання одержати від продажу держвласності 10,9 млрд грн.

Нагадаємо, річний план надходжень від приватизації в 2012 році встановлено на рівні 10 млрд грн. За 11 місяців цього року від приватизації реально надійшло близько 6 млрд грн.